Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Biden'dan yeni aşı açıklaması /29 Mart 2021 23:05

ABD Başkanı Biden'dan yeni aşı açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Nisan'a kadar ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının, 1 Mayıs'a kadar da geri kalanının Koronavirüs (Covid-19) aşı programına dahil edileceğini duyurdu.

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının 19 Nisan'a, kalan yüzde 10'unun ise en geç 1 Mayıs'a kadar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı programına dahil edileceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, aşı çalışmalarındaki ilerlemeye rağmen önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayarak, "Covid-19'a karşı savaşımız bitmekten çok uzak. Durum, ölümcül derecede ciddi." ifadelerini kullandı. 

Biden, nisanda marttan daha çok aşı yapmayı planladıklarını belirterek, aşı stoku artırma çalışmalarına hız verdiklerini aktardı. 

Maske uyarısı 

Eyaletlerin maske takma zorunluluğu konusunda ciddi davranması gerektiğinin altını çizen Biden, halka da "Lütfen maskelerinizi indirmeyin." çağrısında bulundu.
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