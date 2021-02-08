Samanyolu Haber /Gündem / ABD, BM İnsan Hakları Konseyine geri dönüyor /08 Şubat 2021 17:37

ABD, BM İnsan Hakları Konseyine geri dönüyor

ABD'de Biden yönetimi, eski Başkan Trump döneminde terk edilen BM İnsan Hakları Konseyine "gözlemci" olarak yeniden katılma kararı aldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bugün ABD'nin merkezi Cenevre'de bulunan Konseye "gözlemci" olarak katılma kararı aldığını açıklayacağını aktardı.

Yetkili, "BM İnsan Hakları Konseyini iyileştirmenin en etkili yolunun, Konsey ile ilkeli bir şekilde yakın ilişki içinde olmak olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Konsey'in dünya çapında zorbalıkla ve adaletsizlikle mücadele edenler için önemli bir forum olma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen yetkili, ABD'nin Konsey'de bulunmasının bu potansiyele ulaşabilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Eski Başkan Donald Trump, İsrail’e karşı önyargılı olduğu gerekçesiyle 2018'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılmıştı.
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