Samanyolu Haber /Gündem / ABD “cinsel istismardan” tutukladı, Türkiye’de bölüm başkanı yaptılar /15 Ocak 2021 10:01

ABD “cinsel istismardan” tutukladı, Türkiye’de bölüm başkanı yaptılar

Psikiyatrist Abdüssamed K.’nin ABD'deki fotoğrafında saçları kısa ve gözlüğü olmadığı görülürken, Türkiye'de saçlarının uzun ve gözlüklü olması dikkat çekiyor.

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Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölüm başkanı Doç. Dr. Abdüssamed K.’nin ABD’nin Teksas eyaletinde bir “çocuğa istismar” suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

ABD’de 31 Mart 2015'te yayınlanan haberlere göre K., internette chat yaparken bir çocukla tanıştı ve cinsel içerikli konuşmalar yaptı.

Cinsel birliktelik amacıyla çocuğun evine giden K., orada çocukla değil, bir polisle karşılaştı. Çünkü, aslında K.’nin konuştuğu kişi küçük yaştaki çocuklarla tanışıp cinsel ilişkiye girenleri yakalamak için çalışan gizli bir polisti.

Bu gizli operasyona İç Güvenlik Soruşturmaları, Çocuklara Yönelik İnternet Suçları Görev Gücü, Houston Polis Departmanı, Harris County Şerif Ofisi, Harris County PCT 4 Polis Teşkilatı Ofisi ve Harris County DA Müfettişleri katıldı.

Haberde, operasyon sonucunda, 12 kişinin tutuklandığı ve hepsinin bölge hapishanesine gönderildiği yer alıyor. Tutuklanan kişilerin fotoğrafına ve haklarındaki suçlamalara detaylıca yer veriliyor.

Başka bir sitede de, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olan K.’nin ABD’deki ruhsatının iptal edildiği bilgisi yer alıyor. Bunun üzerine Türkiye’ye dönen akademisyen K., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı psikoloji bölümüne başkan olarak getiriliyor.

Türkiye'de isminin kısaltılmış halini kullanıyor
Adını açıklamak istemediğimiz bir psikolog, “Bizler, bu adamların altüst ettiği hayatların kendilerini onarmasına yardım etmekten yorulduk. Bu adam nasıl anabilim dalı başkanı olur?” diye soruyor.

Marmara Üniversitesi’nin web sayfasında Abdüssamed K.’nin adının Samed K. olarak geçtiği görülüyor. Abdüssamed K.’nin geçmişindeki “cinsel istismar” suçunu örtmek için ismini kısaltarak kullandığını yine tanınmamak için de saçlarını uzattığı tahmin ediliyor. Tüm iddiaları sormak üzere web sayfasında yer alan sabit hattı aradığımızda ise telefona yanıt verilmedi.
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