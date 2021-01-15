Çinli akıllı telefon devi de kara listede

Donald Trump yönetiminin Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve diğer 10 şirketi kara listeye almasıyla birlikte Xiaomi’nin hisseleri yüzde 11 değer kaybetti.







Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ulusal güvenliği gerekçe göstererek Çinli şirketleri hedef alıyordu, fakat Xiaomi’nin de kara listeye alınması beklenmiyordu. Çin’in Apple’a karşı cevabı olarak bilinen Pekin merkezli şirket sadık takipçileri olan akıllı telefonlar üretiyordu.





Hong Kong’da bulunan China Merchants Securities Analisti Kevin Chen ise konu hakkında, “Bu haber benim için gerçekten şaşırtıcı oldu.” dedi.





"ÇİN ORDUSU İLE BAĞLANTILI" İDDİASI





ABD Savunma Bakanlığı Xiaomi’yi Çin ordusu ile bağlantılı 9 şirketten biri olarak belirledi, bu da ABD’li yatırımcıların bu şirketlerin menkul kıymetlerini alamayacak olması demek.





Kara listeye alınan diğer şirketler ise şunlar: Gowin Semiconductor, Luokong Technology Group, Global Tone Communication Technology ve Advanced Micro-Fabrication Equipment.





Yasak geri çekilmediği sürece Xiaomi’nin ABD Borsalarından çıkarılması ve küresel gösterge endekslerinden silinmesi riski var.