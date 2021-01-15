Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Kongre baskınında Çalınan Kürsü yerine döndü /15 Ocak 2021 09:56

ABD'de Kongre baskınında Çalınan Kürsü yerine döndü

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını ile ilgili gözaltılar devam ediyor . FBI ülke genelinde bir insan avı başlattı

Çalınan kürsü yerine döndü

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını esnasında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Kevin Seefried, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındı.

Trump yanlılarının 6 Ocak'ta ABD Kongresini basmasının ardından FBI, baskına karışan kişileri gözaltına almaya devam ediyor. 

FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, baskın esnasında Kongre içinde Amerika Konfedere Devletlerini simgeleyen bayrakla görüntülenen protestocu Kevin Seefried gözaltına alındı.

FBI, Kongre baskınına karışan kişilerin tespiti için halktan bilgi, fotoğraf ve video istemişti.

Bu arada Amerikan Kongre binasındaki şiddet eylemleri sırasında, Nancy Pelosi'nin kürsüsünü binanın dışına taşıdığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Adam Johnson isimli gösterici Florida eyaletinde yakalanmıştı. Johnson'un götürdüğü kürsü törenle yerine konuldu 


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