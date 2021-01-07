ABD basınında Kongre saldırısı: 'Trump sorumlu' 'Polis neredeydi?'

New York Times başyazısında "Saldırıdan Trump sorumlu" dedi ve Başkan'ın destekçilerini kışkırtmasının bir bedeli olması gerektiğini vurguladı.

Washington Post dünkü gelişmeleri "Trump'ın son rezaleti" diye özetlerken, Wall Street Journal yaşananlar için "Capitol Hill'de utanç" başlığını kullandı.

New York Times: Trump sorumlu

"Trump söylemi ile saldırıların fitilini ateşledi" diyen New York Times'ın başyazısında şu satırlar yer aldı:

"Trump, aylardır Kasım ayında yapılan seçimin sonucuna karşı kampanya yürütttü. Taraftarlarını Washington'da toplanmaya çağırdı ve onları Kongre'ye yürümeye teşvik etti. Onlara, seçimin kendilerinden çalındığını söyledi. Savaşmalarını istedi. Onlara katılabileceğini söyledi. Kalabalık binayı ele geçirirken saatlerce onlara durun demeyi, eylemlerini kınamayı ve korumak için yemin ettiği Anayasa'yı savunmak için parmağını kıpırdatmayı reddetti. Sonunda konuştuğunda göstericilerin öfkesini onayladı, onlara tekrar seçimin çalındığını söyledi ama yine de 'Evlerinize dönün' dedi."

Başkan Trump'tan yaptıklarının hesabının sorulması gerektiğini vurgulayan New York Times, bunun azil ya da ceza davası açılarak yapılabileceğini kaydetti.





Gazeteye göre, eyleme katılanlar cezalandırılmalı, Kongre'nin neden korunamadığı konusunda da soruşturma açılmalı.





New York Times yorumunda ayrıca bu saldırının siyasal sistemin ne kadar kırılgan olabileceğini de bir kez daha hatırlattığını kaydetti ve uyarıda bulundu:





"6 Ocak 2021 karanlık bir gün olarak kayıtlara geçecek. Burada soru Trump döneminin sonu gelmiş bile olsa, Amerika'nın daha da karanlık ve daha bölünmüş bir döneme doğru kaymaya başlayıp başlamadığıdır. Tehlike gerçek ama sorunun yanıtı önceden verilebilecek gibi değil."







