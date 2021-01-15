Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Deprem sonrası 3 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Yetkililer, artçı sarsıntılar nedeniyle bölge halkına yüksek binalardan kaçınması uyarısı yaptı.





Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG),merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.





Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 637 kişinin yaralandığını aktardı.





2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ





Deprem nedeniyle yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü belirten Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.