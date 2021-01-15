Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem /15 Ocak 2021 10:10

Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremde can kaybı 8'e, yaralı sayısı 637'ye yükseldi.

SHABER3.COM

Deprem sonrası 3 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Yetkililer, artçı sarsıntılar nedeniyle bölge halkına yüksek binalardan kaçınması uyarısı yaptı.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG),merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.
 
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 637 kişinin yaralandığını aktardı.

2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Deprem nedeniyle yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü belirten Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem Sonraki Haber >>

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:15:22