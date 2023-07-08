Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de alarm! Tehlikeli mahkum hapishaneden kaçtı /08 Temmuz 2023 20:48

ABD’de alarm! Tehlikeli mahkum hapishaneden kaçtı

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Warren County Hapishanesi'nden tehlikeli bir mahkumun firar ettiği bildirildi.

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CNN'in haberine göre yetkililer, Warren County Hapishanesi’nde egzersiz ekipmanının üzerine çıkan bir mahkumun çarşafları birbirine bağlayıp çatıdan aşağı inerek kaçtığını açıkladı.

Warren County Hapishanesi’nden firar eden mahkum Michael Charles Burham’ın tehlikeli olduğu ve yakalanması amacıyla polis operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, Burham’ın en son turuncu ve beyaz çizgili eşofman, kot ceket ve terlikle görüldüğünü bildirdi.

Warren County Hapishanesi’nin Sözcüsü Cecile Stelter, polisin K-9 birimleriyle aramaya ek olarak arazi araçları, insansız hava araçları ve uçak kullandığını belirtti.

Bölge sakinlerinden evlerinin güvenlik kameralarınca 6 Temmuz 23.30 ile 7 Temmuz 12.30 saatleri arasında kaydedilen görüntüleri incelemeleri ve sıra dışı durumla karşılaşmaları halinde polise haber vermeleri istendi.

Kundakçılık ve hırsızlıktan mahkum edilen Burham'ın cinayet soruşturmasında da şüpheli olduğu duyuruldu.
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