ABD’de yine banka krizi

Sözcü'de yer alan habere göre New York Community Bancorp'un (NYCB) hisseleri, bölgesel bankanın nakit akışı arayışında olduğuna dair haberlerin etkisiyle bugün yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.



Reuters ve Wall Street Journal, bankanın bilançosunu desteklemek için dış yatırımcılardan nakit para aradığını bildirmişti. NYCB ise CNBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Bankanın hisseleri bugünkü işlem seansı sırasında birçok kez durduruldu.



ZARAR AÇIKLADI, CEO DEĞİŞTİ



New York Community Bank, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklamasının ardından 29 Şubat'ta Üst Yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti.



Bankadan yapılan açıklamada, Alessandro DiNello'nun Thomas Cangemi'nin yerine CEO olarak atandığı bildirilmişti. New York Community Bank, DiNello'yu şubat ayı başında operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Yönetim Kurulu Başkanı görevine getirmişti.



Ayrıca banka, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında değişikliğe giderek dahili risk yönetimine ilişkin açıklama eklemişti.



New York Community Bank'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iç kredi incelemesine dair iç kontrollerde etkin olmayan gözetim, risk değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden kaynaklanan zayıflıkların tespit edildiği belirtilmişti.



ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank, 31 Ocak'ta 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklamış ve kar beklentilerinin aksine zarar bildirmişti.



Bankadan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlandığı ve 252 milyon dolar zarar edildiği kaydedilirken, temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı.



KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch, geçtiğimiz günlerde New York Community Bank ile iştiraki Flagstar Bank'ın tüm uzun vadeli ve bazı kısa vadeli notları ile değerlendirmelerinin düşürüldüğünü bildirmişti.



Moody’s New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunun "Ba2"den "B3"e, Flagstar Bank'ın da "Baa2"den "Ba3'e indirildiği kaydedilmişti.



Fitch Ratings ise New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarının "BBB-" ve "F3"ten sırasıyla "BB+" ve "B"ye düşürüldüğünü, not görünümünün ise "negatif" olduğunu bildirmişti.