Trump'ın rakibi Nikki Haley yarıştan çekiliyor

Seçimlerde Başkan Biden ile eski Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump zafer elde etti. Vermont'taki Cumhuriyetçi yarıştan galip çıkan Trump'ın adaylıktaki rakibi Nikki Haley'in önümüzdeki saatlerde başkanlık yarışından çekileceği doğrulandı.







BBC Türkçe'nin haberine göre Haley'in ilerleyen saatlerde Güney Carolina'nın Charleston kentinde bu yönde açıklama yapması bekleniyor.





Trump'ın partisinin başkan adayı olması bu açıklamadan sonra kesinleşecek.





Demokrat Parti'de Biden'ın karşısında ciddi bir rakip yok.





Yani 5 Kasım'daki seçimin, Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olacağı artık neredeyse kesin.





Ön seçimlerde ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Samoası haricinde tüm eyaletlerde kazanırken, Trump 14 eyalette zafer elde etti.





15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partiler içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek.





Ardından 15-18 Temmuz'da Cumhuriyetçi Partinin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresinde, ön seçimlerde seçilen delegelerin de oylarıyla partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak.