ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapıldı. AP haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği habere göre, ABD yönetimi, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ve siber saldırı gerekçesiyle 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Açıklamada, tüzel ve özel kişi olmak üzere toplamda 32 kişiye yaptırım uygulandığı belirtildi.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Biden yönetimi, Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD’nin egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemleri nedeniyle Rusya’ya karşı önlemler alıyor” denildi.





Sputnik'in aktardığına göre, 6 Rus teknoloji şirketinin Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdiği gerekçesiyle listeye eklendiğini bildiren Beyaz Saray, 14 Haziran 2021 tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirdi.





FAİLİ RUS İSTİHBARATI

“ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi’ni (SVR) SolarWinds Orion platformunun ve diğer bilgi teknolojisi altyapılarının kullanıldığı geniş kapsamlı siber casusluk kampanyasının resmen faili ilan ediyor” diye devam eden Beyaz Saray, ABD İstihbarat Topluluğu’nun suçun SVR’ye isnat edilmesine ilişkin değerlendirmelerinden son derece emin olduğunu savundu.





ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kırım yarımadasını fiziksel olarak Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nün yapımında yer alan şirketler ve bazı Kırımlı yetkililer yaptırım listesine dahil edildi.