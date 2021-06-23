Samanyolu Haber /Gündem / ABD Dışişleri Bakanı Blinken Avrupa turunda /23 Haziran 2021 11:37

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Avrupa turunda

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu hafta Avrupa ülkelerinde temaslarda bulunacak. Financial Times Blinken’in gelecek hafta Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yle de biraraya gelebileceğini yazdı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu hafta Avrupa ülkelerinde temaslarda bulunacak. Blinken Libya’la ilgili olarak düzenlenen ikinci Berlin Konferansı’na katılmak üzere bugün Almanya’da.

Blinken, konferansa katılımı dışında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la da biraraya gelecek. Görüşmeye Almanya Başbakanı Angela Merkel'in da katılacağı ifade ediliyor. Blinken'ın, Almanya'da yapacağı görüşmede masada, ikili ilişkilerin yanısıra Almanya'nın, Rusya'dan doğal gaz temin edeceği Kuzey Akım 2 doğal gaz hattı projesinin de bulunacağı belirtiliyor. ABD bu projeye ısrarla karşı çıkıyor.

VOA'nın haberine göre Almanya’nın ardından Fransa’ya geçecek olan Blinken Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşecek. Blinken’ın Avrupa turundaki bir sonraki durağı da Vatikan olacak.

Çin Dışişleri Bakanı'yla da görüşecek iddiası
Öte yandan İngiliz Financial Times gazetesi, konuyla ilgili yetkililere dayandırdığı bir haberinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in gelecek hafta İtalya’da yapılacak G20 zirvesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yle biraraya gelebileceğini yazdı.

Gazete Biden yönetiminin, bu yaz aylarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Çin’i ziyaret etmesi konusunda Pekin yönetimiyle irtibata geçtiğini ileri sürdü.

Habere göre bu yıl içerisinde Dışişleri Bakanı’nın ya da Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın da Çin’i ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaretlerin Ekim ayında Roma’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le biraraya gelmesine yönelik hazırlık görüşmeleri olacağı ifade ediliyor.
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