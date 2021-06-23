AKP hükûmetine destek verdiğini gizlemeyen Fatih Tezcan, Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasında geçen 10 milyon euro pazarlığının çok ötesinde işler döndüğünü söyledi. Korkmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine "karapara aklamak" suçundan Avusturya'da gözaltına alınmıştı.







Yayınlarında hükûmeti eleştiren gazetecileri ve siyasetçileri hedef gösteren Fatih Tezcan, kirli ilişkilerin organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşa ettiğinden çok daha vahim boyutlara geldiğini kaydetti. Tezcan şahsi hesabında yayınladığı videoda, “Sedat Peker daha hiçbir şey konuşmadı.” dedi.







Tezcan, devletin içinde birilerinin kendisini ortadan kaldırmak için karar aldığını iddia etti.





“SİZ DAHA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORSUNUZ, LAĞIM BİR GÜN PATLARSA.”





Tezcan şunları söyledi: “Veyis Ateş, SBK ile görüşmüş de para istemiş. Ya siz deli misiniz? Buzdağının görünen kısmı konuşuluyor. Bildiğim bir şey var, rakamlar çok komik. 10 milyon euro falan… Ben niye kaçtım sanıyorsunuz? Yukarıda boran koptuğunu gördüm, fırtına koptuğunu gördüm. Dedim ki ‘tam siper yat’. Çünkü bu kadar lağım bir gün patlarsa… Siz daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sedat Peker konuşuyor ya hiçbir şey konuşmadı. Bugün ayın 22’si bunu tutun. ‘Fatih Tezcan demişti’ diyeceksiniz. Ben hiçbir şey patlatmam.”







KAPAK FOTOĞRAFINI ENAYİ OLARAK DEĞİŞTİRDİ







İktidar partisi AKP ve onun Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destekle bilinen yorumcu Fatih Tezcan, ‘bir süre olmayacağını’ söylediği yayınında, “Devletin içerisinde birileri Fatih Tezcan’ı ortadan kaldıracağız diye karar almışlar” diyerek bir süre olmayacağını söyledi. Tezcan’ın Twitter kapak fotoğrafını “ENAYİ” olarak değiştirmesi dikkat çekti. Tezcan, profil fotoğrafına da “kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” yazılı bir görsel yerleştirdi.





“ADAM ‘KARIMLA GÖRÜŞMÜYORUM’ DİYOR, ‘KAYIT ALABİLİR’ DİYOR”





“Tam siper olanlar zaten tam siper. Kafayı yan koymuşlar ‘kayıt almıyor di mi?’ bu pozisyon. Adam söylüyor bana, ‘karımla görüşmüyorum.’ Niye? ‘Kayıt alıyor olabilir’ diyor. Sedat Peker içinden geçmiş ya olayın.”





“ÜZÜLECEĞİNİZ HABER ALACAKSINIZ, DAVA KİŞİLERLE KAİM DEĞİLDİR”





“Bir şey var onu paylaşsam mı onu düşünüyorum. Çok üzüleceğiniz haberler alacaksınız dik durun. Çok ağlayacaksınız yani. Olduğu zaman anlarsınız dediğimi. Şeyi unutmayın, dava kişilerle kaim değildir. Onu unutmazsanız eğer az ağlayacaksınız az üzüleceksiniz. Ama çok ciğerinizi yaralayacak haberler alacaksınız. Orta vadede, yakın orta vadede.”





“TAYYİP BEY, CUMHURBAŞKANI ETRAFINA DÖNÜP DE MEDYA MI YAPABİLDİ?”





“Bir grup var diyorsun medyada. Bunların mazisi yok, geçmişi yok, davası yok. Bunlar yamyam. Bunlar goygoy. Bunlar akbaba, bunlar rüzgar gülü. Diyorsun. Sen ne yapıyorsun hala tweet de tweet. Görüyor musunuz beni iki üç haftadır? Göremeyeceksiniz. Geri zekalılık bir yere kadar. Benim çocuğum büyüdüğünde yüzüme tükürecek. Ne o? Tayyip Erdoğan… Lan Tayyip Erdoğan medyayı toparlayamıyor ki. Tayyip bey, cumhurbaşkanı etrafına dönüp de medya mı yapabildi? Bakın bakalım kim var? Rasim Ozan Kütahyalı mı yetiştiriyorsunuz Tayyip beye? Cem Küçük, 2013’ün Aralık ayına kadar Graham Füller’i, Fethullah’ı Gülen’i işe alanları çeviriyordu. Tek tek sayarım. Ya Özışık kardeşlerin mazisi zaten Aydın Doğan medyasından geliyor. Beni de çıkart. Beyazıt Meydanı’nda Amerikan İsrail bayrağı yakmaktan geliyorum. Benimle ilgili bir şey olduğu zaman Bülent Yıldırım İHH Başkanı ve Hakan Albayrak’a soruluyor Ankara’da.”