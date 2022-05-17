ABD ekonomisine dair yeni veriler...

ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞMIŞTI





ABD'de nisan ayına ilişkin perakende satış verileri açıklandı. Ülkede manşet perakende satış verileri beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek gösterge beklentilerden daha pozitif göründü. ABD'de perakende satışlar nisanda yüzde 0,9 arttı. Otomobil hariç perakende satışlar nisan ayında yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olmuştu. Otomobil ve akaryakıt hariç perakende satışlar ise yüzde 1 artış kaydederek yüzde 0,7'lik beklentinin üzerinde geldi.Ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklanmıştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ABD'de nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 olması yönündeydi.