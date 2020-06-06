ABD Floyd'u da öldüren 'boğma' yöntemini yasaklıyor

‘chokehold’ olarak bilinen yöntem, polisin gözaltı sırasında şüpheli kişinin yüzünü ve göğsünü yere bastırması anlamına geliyor.







Euronews'te yer alan habere göre anlaşma uyarınca, görev süresi veya rütbesine bakılmaksızın herhangi bir memurun olay yerinde chokeholds yöntemi ya da aşırı güç kullanması halinde yanındaki polis memurunun, sözlü hatta fiziksel olarak müdahale etmesi öngörülüyor.





Müdahale edilmemesi durumda ise iki tarafa da disiplin cezası uygulanması planlanıyor.





Ayrıca polislerin kalabalık kitleleri kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal madde, plastik mermi, uyarı fişeği ve cop gibi silahları kullanırken artık polis şefinden veya atanmış bir şef yardımcısından izin alması gerekiyor.



