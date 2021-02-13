Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Husileri terör örgütleri listesinden çıkardı /13 Şubat 2021 14:56

ABD, Husileri terör örgütleri listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıkladı.

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Blinken açıklamasında, "16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere, Yemen'de Husiler olarak ifade edilen Ensarallah örgütüne yönelik Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında Küresel Özel Terör Örgütü tanımlamasını kaldırıyorum" ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığını belirten Blinken, "Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım kuruluşları ve Kongredeki iki parti üyelerinin bu tanımlamanın Yemenlilere gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaşmasına çok kötü etki ettiğine dair uyarıları dikkat aldık." değerlendirmesinde bulundu.  

ABD'nin politikasının, Yemen'e insani yardımları engellememesi için Husilere yönelik böyle bir adım attıklarını kaydeden Blinken, tarafların diyaloğa başlamasını beklediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, Husi liderlerine yönelik yaptırımların ise kaldırılmadığını ifade etti.
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