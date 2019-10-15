Samanyolu Haber /Gündem / 'ABD İncirlik'teki nükleer silahları ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor' /15 Ekim 2019 08:44

'ABD İncirlik'teki nükleer silahları ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor'

New York Times gazetesi, ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarından yetkililerin Türkiye'deki İncirlik üssünde bulunan yaklaşık 50 nükleer silahı tahliye etme planlarının üzerinden geçtiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Gazetenin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı, 'Trump Suriye'de içgüdülerine güvendi, felaket hızla geldi' başlıklı haberinde, bu silahların İncirlik'ten alınmasının Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin 'fiilen bitmesi' anlamına geleceği yorumu yapıldı.

BBC Türkçe tarafından aktarılan habere göre, gazetenin Ulusal Güvenlik Muhabiri ve Kıdemli Yazarı David E. Sanger'ın imzasıyla yayımlanan haberde, üst düzey bir ABD'li yetkilinin nükleer silahlar için "Artık onlar Erdoğan'ın rehinesi" dediğine de yer verildi.

Sanger, bu silahları orada tutmanınsa yıllar önce ortadan kaldırılmış olması gereken bir nükleer hassasiyetin sürdürülmesine yol açacağını savundu.

Haberde görüşlerine yer verilen James Martin Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Araştırmaları Merkezi'nden Jeffrey Lewis, "Tarihte ilk defa karşılaştığımız bir durum var: ABD'nin nükleer silahlarının bulunduğu bir ülke ABD güçlerine hava topuyla atış yapıyor" dedi.

Gazete, Tayyip Erdoğan'ın bir ay önce yaptığı, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" açıklamasını hatırlatarak Türkiye'nin de nükleer silahlara sahip olma isteği bulunduğunu yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'ABD İncirlik'teki nükleer silahları ülkeden çıkarmaya... Sonraki Haber >>

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor

İspanya Milli Günü'nde paraşütçü direğe çarptı

İspanya Milli Günü'nde paraşütçü direğe çarptı

Hababam sınıfındaki deney gerçek oldu

Hababam sınıfındaki deney gerçek oldu

Gaz sıkışması ortalığı savaş alanına çevirdi

Gaz sıkışması ortalığı savaş alanına çevirdi

İnşaatın çökme anı kameralarda

İnşaatın çökme anı kameralarda

Asla vazgeçmeyeceğiz!

Asla vazgeçmeyeceğiz!

İşte görünmez kaza buna denir !

İşte görünmez kaza buna denir !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:52:11