Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilip, çekilmeyeceği günlerdir tartışma konusuydu. "ABD, Irak'tan çekilmeyi mi düşünüyor" sorusuna Washington'tan yanıt geldi.







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Irak'tan çekilme konusu yok" dedi.Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesi talebinde bulundu.





Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Adil Abdülmehdi'nin bu talebi Perşembe günü telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ilettiği belirtildi.





Reuters ve uluslararası haber ajanslarının son dakika gelişmesi olarak abonelerine servis ettiği haberde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya yer verildi.





Son 11 günlük süreç içerisinde Bağdat-Tahran-Washington hattında yaşanan gerilimle birlikte Irak’ta oluşan “Amerikan askerleri Irak’ı terk etsin” yönündeki kamuoyu algısının ardından Iraklı yetkililer de ülkedeki yabancı askerlerden rahatsız olduklarını duyurmuştu.





Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un açıklamasında Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilme gibi bir planlarının olmadığı belirtildi. Ortagus, şöyle dedi:





“Irak’a gidecek bir delege stratejik ortaklığa devam etme konusundaki görüşmeler içindir, askerlerin geri çekilmesi ile ilgili değildir. Bölgedeki asker gücü uygundur. ABD ile Irak hükümetleri arasında sadece güvenlik değil, finansal, ekonomik ve diplomatik ortaklık ile ilgili de görüşmeler yapma ihtiyacı vardır.”