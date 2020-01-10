Samanyolu Haber /Dünya / ABD: "Irak'tan askerimizi çekmiyoruz" /10 Ocak 2020 19:23

ABD: "Irak'tan askerimizi çekmiyoruz"

ABD'nin Irak'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin yankısı sürüyor. ABD'nin suikastları sonrası Irak Meclisi Amerikan askerleri dahil ülkedeki yabancı askerlerin çekilmesine kararı almıştı.

SHABER3.COM

Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilip, çekilmeyeceği günlerdir tartışma konusuydu. "ABD, Irak'tan çekilmeyi mi düşünüyor" sorusuna Washington'tan yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Irak'tan çekilme konusu yok" dedi.Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesi talebinde bulundu. 

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Adil Abdülmehdi'nin bu talebi Perşembe günü telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ilettiği belirtildi.

Reuters ve uluslararası haber ajanslarının son dakika gelişmesi olarak abonelerine servis ettiği haberde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya yer verildi.

Son 11 günlük süreç içerisinde Bağdat-Tahran-Washington hattında yaşanan gerilimle birlikte Irak’ta oluşan “Amerikan askerleri Irak’ı terk etsin” yönündeki kamuoyu algısının ardından Iraklı yetkililer de ülkedeki yabancı askerlerden rahatsız olduklarını duyurmuştu.

Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un açıklamasında Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilme gibi bir planlarının olmadığı belirtildi. Ortagus, şöyle dedi: 

“Irak’a gidecek bir delege stratejik ortaklığa devam etme konusundaki görüşmeler içindir, askerlerin geri çekilmesi ile ilgili değildir. Bölgedeki asker gücü uygundur. ABD ile Irak hükümetleri arasında sadece güvenlik değil, finansal, ekonomik ve diplomatik ortaklık ile ilgili de görüşmeler yapma ihtiyacı vardır.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD: "Irak'tan askerimizi çekmiyoruz" Sonraki Haber >>

Son sözleri 'Lâ ilahe illallah' oldu

Son sözleri 'Lâ ilahe illallah' oldu

O öğrencileri unutmadı!

O öğrencileri unutmadı!

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

Araba sahibine şok

Araba sahibine şok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:41:55