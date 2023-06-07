ABD: İsrail bağımsız yargıya ihtiyaç duyuyor

"Harris, yargı reformunu tahminimce okumamıştır"





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesini eleştirmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris de İsrail demokrasisinin "bağımsız bir yargıya" ihtiyaç duyduğunu belirtti."Amerika, ABD-İsrail ilişkilerinin temelini oluşturan değerleri savunmaya devam edecektir" diyen Harris, "Bu değerler arasında denge ve denetleme mekanizmaları üzerine inşa edilmiş olan demokrasilerimizi güçlendirmeye devam etmek ve bağımsız bir yargıya sahip olmak yer almaktadır" dedi.Geçen mart ayında ABD Başkanı Biden ülkedeki yargı reformu projesini eleştirmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Biden'a sert bir yanıt vererek "Karışmayın" demişti.Biden yönetiminin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz bağlılığını" yineleyen Harris'e ise ilk tepki İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den geldi. Cohen, Harris'in, hükümetinin istediği ve "daha dengeli, güçlü ve bağımsız" bir yargı sağlamayı amaçlayan değişikliklerin ayrıntıları hakkında "tam olarak bilgilendirilmemiş olabileceğini" söyledi."(Harris) Tasarıyı okuyup okumadığını bilmiyorum, tahminimce okumamıştır" yorumunda bulunan Dışişleri Bakanı, "Reformla ilgili olarak kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu sorarsanız, tek bir madde bile söyleyemeyebilir" dedi.Netanyahu'nun önerdiği Yüksek Mahkeme reform paketinin ardından haftalarca süren sokak gösterileri düzenlenmiş, Netanyahu'nun aşırı sağcı-milliyetçi koalisyonundaki üyeler bu reformla "aşırıya kaçmak" ve "elitizm" yapmak ile suçlamıştı.