ABD istihbarat raporu: Türkiye'den hacker tutup Biden'e saldırttılar

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü geçen yılki başkanlık seçimlerine yapılan dış müdahalelere ilişkin 15 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın seçim kampanyasını eski Başkan Donald Trump lehine manipüle etme çabasını "bildiği" ve "muhtemelen yönettiği" ifade edildi.







Euronews'te yer alan raporda ayrıca Türk hackerların da milliyetçi içeriklerle ABD başkan adayları için hazırlanmış internet sitelerine saldırdığı belirtiliyor.





15 sayfalık rapor, Putin'in "çabalarda önemli bir rol oynayan ve Rus istihbaratıyla bağları olan Ukraynalı bir milletvekili Andriy Derkach'ın faaliyetleri hakkında görüş sahibi olduğu"nu belirtti.





ABD istihbarat kurumu ayrıca Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı başkanlık seçimlerinde "dezenformasyon" içeren iddialar yaydığını ifade etti.





Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtildi.





Yeni raporda Rusya'nın başkanlık için yarışan Joe Biden aleyhine ispatlanmamış iddiaları, zamanın Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerini kullanarak yaymaya çalıştığı öne sürüldü. Raporda, Trump taraftarlarının Rusya bağlantılı Ukraynalı işadamlarının Biden hakkındaki iddialarını ortaya atarak Moskova'nın oyununa alet olduğu savunuldu.





"İran seçim kampanyasına müdahale etmeye çalıştı, Çin bu tür bir amaç gütmedi"





İran'ın da aynı şekilde seçimlere 'dezenformasyon' yoluyla müdahale girişimlerinde bulunduğunu belirten metin, Tahran'ın Trump'ın desteğini azaltmak için "çok yönlü gizli etki kampanyası" dahil seçmeni etkilemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu tespit etti.





Rapor, Trump taraftarlarının öne sürdüğü 'Çin Biden adına seçime müdahale ediyor' iddiasının da doğru olmadığını yazdı. Raporda Çin'in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığı sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesine yer verildi.





Raporda, Rusya ve İran ölçeğinde olmasa da Venezuela, Küba ve Hizbullah'ın da seçimlere etki etmeye yönelik girişimler içinde oldukları sonucuna ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.





Türk hacker iddiası





Birçok yabancı ülke ve kurum hakkında iddialara yer verilen rapora Türk hackerlar da girdi. Rapora göre kasım ayında milliyetçi içerikler yayan Türk hackerlar ABD başkan adaylarının seçim kampanyaları için daha önce kurulan internet sitelerine sızdı.





3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Biden kazanmış ve 20 Ocak'ta göreve başlamıştı.