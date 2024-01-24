Samanyolu Haber /Gündem / ABD, İsveç karşılığında Rojava'yı gözden çıkarmış olabilir mi? /24 Ocak 2024 21:37

ABD, İsveç karşılığında Rojava'yı gözden çıkarmış olabilir mi?

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim . Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını ve sonuçlarını Erkam Tufan'a değerlendirdi.

ABD, İsveç karşılığında Rojava'yı gözden çıkarmış olabilir mi?

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol TBMM  Genel Kurulu'nda kabul edilince İsveç'in NATO'nun 32'inci üyesi olmasının yolu açılmış oldu.

20 aylık gecikmenin ardından çıkan karar sonrası Batı dünyasından gelen olumlu mesajlar gözleri Türkiye'nin taleplerine çevrildi 

Erdoğan'ın İsveç'e şart koştuğu PYD ile ABD ve Avrupa arasındaki ilişkilere mesaj konulması gerçekleşecek mi? 

Erkam Tufan'ın You Tube kanalına konuşan Suriye'nin Kuzeyinde Kürt Bölgesinin yönetiminde bulunan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim ABD, İsveç karşılığında Rojava'yı gözden çıkarmış olabilir mi? sorusunu cevapladı .





PYD ile başta İsveç olmak üzere Avrupa ülkeleri arasında herhangi bir düşmanlık olmadığını vurgulayan Müslim Erdoğan'ın başka ülkelerin iç işlerine karışıp yasalarını değiştirmek için dayattığını söyledi. 

ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin PYD ile IŞİD'de karşı askeri ortaklık yaptıklarına dikkat çeken Müslim bölgede şartların değişmesi halinde önceki anlaşmalarında hükümsüz kalacağını söyledi. 

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı hakkında her hangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Müslüm, seçimlerde mutlaka kürt sorunu  ile ilgili CHP veya AKP ile pazarlıklar yapılması gerektiğini söyledi   

Demirtaş'ın adaylık açıklamasından DEM Partinin haberinin olmadığını düşündüğünü söyleyen Müslün, Kürt oylarının yönlendirmesinde mutlaka açık bir kazanımın olması gerektiğini açıkladı   
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