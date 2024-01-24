İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilince İsveç'in NATO'nun 32'inci üyesi olmasının yolu açılmış oldu.

20 aylık gecikmenin ardından çıkan karar sonrası Batı dünyasından gelen olumlu mesajlar gözleri Türkiye'nin taleplerine çevrildi

Erdoğan'ın İsveç'e şart koştuğu PYD ile ABD ve Avrupa arasındaki ilişkilere mesaj konulması gerçekleşecek mi?

Erkam Tufan'ın You Tube kanalına konuşan Suriye'nin Kuzeyinde Kürt Bölgesinin yönetiminde bulunan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim ABD, İsveç karşılığında Rojava'yı gözden çıkarmış olabilir mi? sorusunu cevapladı .



















ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin PYD ile IŞİD'de karşı askeri ortaklık yaptıklarına dikkat çeken Müslim bölgede şartların değişmesi halinde önceki anlaşmalarında hükümsüz kalacağını söyledi.





Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı hakkında her hangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Müslüm, seçimlerde mutlaka kürt sorunu ile ilgili CHP veya AKP ile pazarlıklar yapılması gerektiğini söyledi





Demirtaş'ın adaylık açıklamasından DEM Partinin haberinin olmadığını düşündüğünü söyleyen Müslün, Kürt oylarının yönlendirmesinde mutlaka açık bir kazanımın olması gerektiğini açıkladı

PYD ile başta İsveç olmak üzere Avrupa ülkeleri arasında herhangi bir düşmanlık olmadığını vurgulayan Müslim Erdoğan'ın başka ülkelerin iç işlerine karışıp yasalarını değiştirmek için dayattığını söyledi.