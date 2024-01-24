Fenerbahçe, Başakşehir'i son dakikada penaltıyla geçti

Süper Lig 22. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, ilk yarı 10 kişi kalan rakibi karşısında sayısız fırsattan yararlanamadı ama 90+4'te gelen penaltıyla golüyle 1-0 kazanarak 3 puana ulaştı.





Kendi sahasında Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında Galatasaray'a karşı avantajını kaybeden Fenerbahçe, haftalardır yenilmeyen Başakşehir'e konuk oldu. İlk yarıda sayısız gol fırsatı yakalayan Fenerbahçe, Joao Figueiredo'nun 45+2'de kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Başakşehir kalesini ikinci yarıda da ablukaya aldı.





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İkinci yarıda Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin oyuna girmesiyle baskısını artıran Fenerbahçe, 90'da penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi, 90+4'te hata yapmadı ve penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0'lık galibiyete taşıdı.









Başakşehir'de Philippe Keny 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce ev sahibi ekip maçı 9 kişiyle tamamladı.





Fenerbahçe bu sonuçla 57 puana ulaşırken, 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Başakşehir 27 puanda kaldı. Sarı lacivertliler, ligde bir sonraki maçında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başakşehir ise, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.





İLK YARIDA FENERBAHÇE BOMBARDIMANI

Başakşehir deplasmanında ilk yarıya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, devre sonuna kadar oyunun kontrolünü hiç bırakmadı.





Edin Dzeko ile 3 net fırsattan eli boş dönen sarı lacivertlilerde, Dusan Tadic'in bir şutu da az farkla auta gitti. İlk yarıda 30 kez rakip ceza sahası içinde topla buluşan Fenerbahçe, 1.20 gol beklentisi oluşturup 14 şut çekmesine rağmen devre 0-0 sona erdi.





Başakşehir'de Joao Figueiredo, 45 ve 45+2'de çift sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.









90+4'TE PENALTI VE BATSUHAYI

İkinci yarıda Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi oyuna alan İsmail Kartal, oyunu tamamen Başakşehir kalesine yıktı.





Cengiz Ünder ile net pozisyonlar yakalayan sarı lacivertliler bir türlü aradığı golü bulamadı. Ama 90. dakikada Sebastian Syzmanski'nin şutunda Onur'un eline çarpan topla penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Batshuayi, 90+4'te topu ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'yi 1-0'lık galibiyete taşıyan isim oldu.