Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den F-16 açıklaması: Kilit rol kongrede! /24 Ocak 2024 22:39

ABD’den F-16 açıklaması: Kilit rol kongrede!

Meclis’te İsveç’e NATO çıkmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘F-16’ açıklaması geldi. ABD’nin, Türkiye’nin F-16 filosunun modernleşmesini desteklediği belirtilen açıklamada, ‘kilit rol’ün kongrede olduğu vurgulandı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" denildi.

'ONAY' SONRASI AÇIKLAMA GELDİ
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından dış politikasında değişikliğe giderek NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alarak NATO'ya kabul edildi.

ABD yönetimi ise İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.
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