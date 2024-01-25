AİHM'nin ilk Türk kadın yargıcı, Eser Karakaş'ın eşi Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş vefat etti

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkan Yardımcısı ve akademisyen Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş, vefat etti. 66 yaşındaki Karakaş bir süredir kanser tedavisi görüyordu.





Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş, 22 Ocak 2008 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın yargıcı seçilmişti. 1 Ocak 2015'ten itibaren AİHM ikinci bölüm başkanı, 1 Kasım 2015 tarihinde ise AİHM başkan yardımcısı oldu. 30 Nisan 2017'de asıl görev süresi dolduğu için bölüm başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. Ergüvenç Karakaş, 2019 yılında yeni yargıç Saadet Yüksel görevine başlayana kadar yargıçlık görevini sürdürdü.





Prof. Dr. Karakaş, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kamu hukuku bölüm başkanı olarak görev yapıyordu.





AYŞE IŞIL ERGÜVENÇ KARAKAŞ KİMDİR?

8 Aralık 1958 İstanbul doğumlu olan Ergüvenç Karakaş, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu hukuku alanında yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Avrupa Birliği hukuku alanında ikinci yüksek lisansını Fransa Nancy 2 Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden aldı.





Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak başlayan Ergüvenç Karakaş, daha sonra doçent ve profesör unvanlarıyla Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı yaptı. Ayrıca, Aix-Marseille III ve Montpellier II Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki görevinin ardından, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör olarak akademik hayatına devam etti ve hayatını kaybetmeden önce kamu hukuku bölüm başkanı olarak görev yapıyordu.





Ergüvenç Karakaş, "Avrupa Topluluğu Hukuk Düzeni ve Ulus Devlet Egemenliği", "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Etkili Başvuru Yolu" gibi önemli eserlerin yazarıydı ve Avrupa hukuku alanında saygın bir isim olarak biliniyordu.







