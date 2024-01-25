Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de zorunlu askerlik mi geliyor? /25 Ocak 2024 01:18

İngiltere'de zorunlu askerlik mi geliyor?

Avrupa'da çoğu ülkenin Soğuk Savaş sonrası kaldırdığı zorunlu askerlik geri mi geliyor? Son olarak İngiltere Genelkurmay Başkanının açıklamaları tartışmaları daha da alevlendirdi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- LONDRA 

Avrupa'da komünizmin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birçok ülke zorunlu askerlik hizmetini kaldırdı. 
Avrupa'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 29 NATO üyesinden yalnızca altısı 1993'ten bu yana zorunlu askerlik hizmetini sürdürüyor



Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, pek çok ülkenin zorunlu askerlik hizmetini yeniden uygulamaya koyması ve savunma bütçelerini artırması gerekip gerekmediği konusunda birçok tartışmayı alevlendirdi.
2011 yılında zorunlu  askerlik hizmetini askıya alan Almanya'da Yabancıların bile orduya alınması tartışılırken pek çok ülkenin zorunlu askerlik hizmetini tartışmaya başladı. 


Son olarak İngiltere Genel Kurmay Başkanı  General Sir Patrick Sanders İngiltere'nin gelecekte karada savaşmaya hazır bir "yurttaş ordusu" yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

Zorunlu askerliği desteklemediğinin altını çizen İngiltere Genelkurmay Başkanı  ancak İngiliz halkının zihniyetini "daha çok asker gibi düşünme" yönünde değiştirmesi ve NATO'nun Vladimir Putin ile savaşa girmesi durumunda askere çağrılmaya hazır olması gerektiğini söyledi 

Ayrıca General Birleşik Krallık silahlı kuvvetlerinin donatılması ve modernizasyonu için daha fazlasının yapılması çağrısında bulundu.
Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi  50 yıl veya daha uzun süredir yalnızca profesyonel ordulara sahip.
İngiltere Savunma Bakanlığı, General Sir Patrick Sanders'ın İngiltere'nin toplumu savaş zeminine oturtmak için adımlar atması gerektiğini söylemesinin ardından zorunlu askerlik planı olmadığını açıkladı
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