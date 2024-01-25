İngiltere'de zorunlu askerlik mi geliyor?

SAMANYOLUHABER.COM- LONDRA





Avrupa'da komünizmin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birçok ülke zorunlu askerlik hizmetini kaldırdı.



Avrupa'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 29 NATO üyesinden yalnızca altısı 1993'ten bu yana zorunlu askerlik hizmetini sürdürüyor













Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, pek çok ülkenin zorunlu askerlik hizmetini yeniden uygulamaya koyması ve savunma bütçelerini artırması gerekip gerekmediği konusunda birçok tartışmayı alevlendirdi.

2011 yılında zorunlu askerlik hizmetini askıya alan Almanya'da Yabancıların bile orduya alınması tartışılırken pek çok ülkenin zorunlu askerlik hizmetini tartışmaya başladı.









Son olarak İngiltere Genel Kurmay Başkanı General Sir Patrick Sanders İngiltere'nin gelecekte karada savaşmaya hazır bir "yurttaş ordusu" yetiştirmesi gerektiğini söyledi.





Zorunlu askerliği desteklemediğinin altını çizen İngiltere Genelkurmay Başkanı ancak İngiliz halkının zihniyetini "daha çok asker gibi düşünme" yönünde değiştirmesi ve NATO'nun Vladimir Putin ile savaşa girmesi durumunda askere çağrılmaya hazır olması gerektiğini söyledi





Ayrıca General Birleşik Krallık silahlı kuvvetlerinin donatılması ve modernizasyonu için daha fazlasının yapılması çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi 50 yıl veya daha uzun süredir yalnızca profesyonel ordulara sahip.

İngiltere Savunma Bakanlığı, General Sir Patrick Sanders'ın İngiltere'nin toplumu savaş zeminine oturtmak için adımlar atması gerektiğini söylemesinin ardından zorunlu askerlik planı olmadığını açıkladı