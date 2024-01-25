ABD Başkanı Biden’dan kongreye Türkiye mektubu

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya girmesini onaylamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden’dan F-16 satışıyla ilgili bir adım geldi.





Reuters’ın aktardığına göre Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne konuyla ilgili bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışının onaylanması istendi.





Konuyu üç farklı kaynağa dayandırdığını belirten uluslararası haber ajansı, satış planlarının ise henüz kongreye bildirilmediğini yazdı.







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugün yaptığı açıklamada Joe Biden yönetiminin Türkiye’nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediklerini belirtmişti. Sözcü yardımcısı, “Ancak, ABD Kongresi'nin kilit bir role sahip olduğunun da farkındayız” demişti.





ABD İLE F-16 GÜNDEMİ





Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak NATO'nun genişlemesine destek verip vermeyeceği konusundaki tartışmalarda Türkiye'nin 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçaklarını ve 79 modernizasyon kitini satın alma talebini ABD'nin onaylayıp onaylamayacağı sorusu gündeme gelmişti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuzda İsveç'in NATO üyeliği için yeşil ışık yakmasından bir gün sonra Beyaz Saray, Kongre ile istişare ederek F-16'ların Türkiye'ye aktarım sürecini ilerleteceğini açıklamıştı.





Erdoğan, Ekim ayında İsveç'in NATO başvurusunu değerlendirilmek üzere meclise gönderse de F-16'lar için onay ile İsveç'in üyelik başvurusunun onayını ilişkilendirdiğini açıkça ifade etmişti.





Türkiye, 2021 yılında F-16 satın alma talebinde bulunmuş ancak "NATO'nun genişlemesini geciktirdiği ve insan hakları konusundaki kötü sicili" gerekçesiyle ABD Kongresi'nden gelen itirazlar ile karşı karşıya kalmıştı. Türkiye o zamandan beri F-16'lar yerine Eurofighter jetlerinin satın alınmasını değerlendiriyordu.