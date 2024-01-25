Husiler: Amerika ve İngiltere vatandaşları Yemen'den ayrılsın

ABD ve İngiltere misyonlarından yanıt

Husileri yeniden terör listesine ekleyen ABD, mektuptan haberdar olduklarını bildirdi. Ancak Yemen'deki ABD Büyükelçiliği, BM ya da Yemen'deki insani yardım kuruluşları adına Husi 'yetkililerinden aldıkları belgelerle ilgili yorumda bulunmayacaklarını' belirtti.