ABD: Kürtler, Şam ile anlaşabilir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’deki harekatı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Esper, “Son 24 saatte Türkiye’nin harekatı ilk plana kıyasla daha güneye ve ayrıca batıya genişletme ihtimali bulunduğunu öğrendik” diyerek, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kalan yaklaşık 1000 askerini ‘olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde’ tahliye etmeye hazırlandığını söyledi. Esper, bu askerlerin güneye kaydırılacağını söyledi.







‘SDG RUSYA VE SURİYE İLE ANLAŞABİLİR’





CBS kanalının Face the Nation programına konuşan Esper, “Yine son 24 saat içinde, SDG’nin Suriyeliler ve Ruslarla kuzeyde Türklere karşı koymak için bir anlaşma arayışında olduğunu öğrendik” açıklaması da yaptı.





Suriye’nin kuzeyinde kalan Amerikan askerlerinin Türk güçleri ile SDG arasında bulunduğunu söyleyen Esper, “Dolayısıyla Amerikalılar ilerlemekte olan iki karşıt ordunun arasında kalabilir” ifadelerini kullandı. Esper, “Dolayısıyla, dün gece ulusal güvenlik ekibinin geri kalanıyla istişarelerin ardından başkanla konuştum ve Suriye’nin kuzeyindeki askerlerin planlı bir şekilde çekilmesi emri verdi” dedi.





‘KENDİMİZİ SAVUNURUZ’





ABD Savunma Bakanı, Amerikan askerlerinin ateş altında kalması halinde yanıt verme izninin olup olmadığı sorusuna da, “Kendilerini savunma hakları var ve gerekirse bunu kullanacaklar” yanıtı verdi.





‘AYN İSA’DAN ÇEKİLME BAŞLADI’





Reuters ajansına isim vermeden konuşan iki Amerikan savunma yetkilisi de, Ayn İsa’daki bir gözlem noktasından az sayıda Amerikan askerinin çekildiğini söyledi.