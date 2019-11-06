Samanyolu Haber /Gündem / ABD’li senatörlerden IŞİD militanlarının kaçmasıyla ilgili inceleme talebi /06 Kasım 2019 14:05

ABD’li senatörlerden IŞİD militanlarının kaçmasıyla ilgili inceleme talebi

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Demokrat Mark R. Warner ve Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Ulusal İstihbarat Dairesi’nden IŞİD teröristlerinin Suriye’deki gözaltı merkezlerinden kaçmasının ABD ve müttefiklerinin güvenliği üzerine etkileri konusunda gizli olmayan bir inceleme yapması talebinde bulundu.

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Senatörler, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire’a hitaben yazdıkları mektupta, “Senato İstihbarat Komisyonu’na SDG’nin gözaltı merkezlerinden IŞİD militanlarının kaçışının – buna kaçanlar ve hala gözaltı merkezlerinde olanlar da dahil – ABD’nin ve müttefiklerinin güvenliğine olası etkisiyle ilgili incelemelerinizi iletin” ifadelerini kullandı.

İKİ HAFTA İÇİNDE YANIT İSTENDİ
Mektupta “Amerikan halkını, Kongre’yi, siyasetçileri ve ABD’nin müttefiklerini daha iyi bilgilendirmek için bu inceleme mümkün olduğunca gizlilikten uzak yapılmalı. Gerekirse kaynakları gizli tutulmalı” denildi.

Kürtler’in, Türkiye’nin yürüttüğü operasyon nedeniyle kendini savunma durumunda kalmasının bu gözaltı merkezlerini korumalarını zorlaştıracağı uyarısında bulunan senatörler, şimdiden basında çıkan haberlerde ABD’li yetkililerin gözaltı merkezlerinden kaçan IŞİD üyesi sayısını ve kaçının daha kaçabileceğini bilmediklerinin yer aldığını vurguladı.


 
Senatörler Ulusal İstihbarat Dairesi’nden taleplerine iki hafta içinde yanıt vermesini istedi.
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