ABD’li senatörlerden IŞİD militanlarının kaçmasıyla ilgili inceleme talebi

Senatörler, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire’a hitaben yazdıkları mektupta, “Senato İstihbarat Komisyonu’na SDG’nin gözaltı merkezlerinden IŞİD militanlarının kaçışının – buna kaçanlar ve hala gözaltı merkezlerinde olanlar da dahil – ABD’nin ve müttefiklerinin güvenliğine olası etkisiyle ilgili incelemelerinizi iletin” ifadelerini kullandı.





İKİ HAFTA İÇİNDE YANIT İSTENDİ

Mektupta “Amerikan halkını, Kongre’yi, siyasetçileri ve ABD’nin müttefiklerini daha iyi bilgilendirmek için bu inceleme mümkün olduğunca gizlilikten uzak yapılmalı. Gerekirse kaynakları gizli tutulmalı” denildi.





Kürtler’in, Türkiye’nin yürüttüğü operasyon nedeniyle kendini savunma durumunda kalmasının bu gözaltı merkezlerini korumalarını zorlaştıracağı uyarısında bulunan senatörler, şimdiden basında çıkan haberlerde ABD’li yetkililerin gözaltı merkezlerinden kaçan IŞİD üyesi sayısını ve kaçının daha kaçabileceğini bilmediklerinin yer aldığını vurguladı.









Senatörler Ulusal İstihbarat Dairesi’nden taleplerine iki hafta içinde yanıt vermesini istedi.