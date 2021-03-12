Samanyolu Haber /Gündem / ABD Medyası: İlgisini çekemedi, çaresiz /12 Mart 2021 12:05

ABD Medyası: İlgisini çekemedi, çaresiz

Business Insider, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden tarafından sürekli görmezden geliniyor ve onun ilgisini çekmek için çaresiz gözüküyor” başlıklı kapsamlı bir analiz-haber hazırladı.

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ABD’nin ünlü ekonomi ve siyaset ağırlıklı haber sitesi Business Insider, Erdoğan ve Biden arasındaki ilişkiyi mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayınladı. Business Insider’a konuşan bir Avrupalı diplomat, “Erdoğan’ın yaptığı hamleler, onun Biden’ın Trump gibi yaptıklarını görmezden gelmeyeceğini anladığını gösteriyor” dedi. Başka diplomat ise Halkbank davasını hatırlatarak, “Türkiye için masadaki en büyük sorun halen duruyor” diye konuştu.

Kronos Haber'in aktardığı haberde Business Insider’ın yazarlarından Mitch Prothero’nun, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden tarafından sürekli görmezden geliniyor ve onun ilgisini çekmek için çaresiz gözüküyor” başlığının kullanıldığı analiz-haberde, Erdoğan’ın 2020 seçimlerinde Biden’ın seçimi kazanmasının ardından Murat Uysal’ın kovulması ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın istifası hatırlatıldı.

Bazı yetkili ve diplomatlardan da görüşler alınan makalede, şubat ayında Türkiye’nin F-35 programıyla ilgili bazı adımları olduğu ancak Biden’ın bu adımlara karşılık vermediği de belirtildi.

“BIDEN GÖRMEZDEN GELDİ”

Makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son haftalarda Joe Biden’ın dikkatini çekmek için umutsuz bir çabaya girerek ABD’nin gönlünü almak için birçok hamle yaparken, diplomatlar ve yetkililer Biden’ın dikkatini çekemediğini söylüyor. Geçen hafta Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın Erdoğan’ı bir noktada arayacağını söyledi ama net bir tarih vermedi. Biden seçimi kazandıktan sonra Erdoğan üst düzeyde birçok yetkilisini görevden aldı ve ABD ile müzakere teklifinde bulundu” ifadelerine yer verildi.

HALKBANK DAVASI

Makalede, özellikle bu ay içerisinde New York’ta görülecek Halkbank davası sebebiyle Erdoğan’ın Biden’a yönelik hamleler yaptığı öne sürülürken geçen hafta Borsa İstanbul’un genel müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın geçen hafta istifa ettiği de hatırlatıldı.

İsmini açıklamayan AB diplomatı, “Türkler Trump’ın Halkbank konusunu önemsemediğini düşünüyordu ve gerçekten de önemsemiyorlardı. Fakat Biden önemsiyor ve bu ilişkide gerçek gücün kimde olduğunu biliyordu. Şimdi Erdoğan neredeyse iki aydır telefonun çalmasını umut ederek bekliyor. Erdoğan kendisine sempati duyan Trump yönetiminden bu sorunu çözmesini ve davayı sonlandırmasını isteyebilirdi fakat bunu yapmak yerine görmezden geldi” dedi.

Diplomat, “Şimdi Erdoğan birçok farklı konuda Biden ile anlaşma sağlamalı fakat Türkiye için masadaki en büyük sorun halen duruyor ve mahkemede netice kazanacak gibi gözüküyor. Biden bu arada başka bir kriz olmazsa onu dava sonuçlanana kadar aramayabilir” yorumunu yaptı.
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