Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin hipersonik füze denemesinde hüsran /22 Ekim 2021 19:48

ABD’nin hipersonik füze denemesinde hüsran

ABD Savunma Bakanlığı, son hipersonik füze testlerindeki bir arıza nedeniyle denemenin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.Süper güçlerin hipersonik silah yarışı hız kesmeden devam ederken, ABD’nin son denemesi hüsranla bitti.

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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin ateşlemesinde yaşanan arıza nedeniyle denemenin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Alaska’daki Pacific Spaceport Complex’te yürütülen çalışmalar sonrası arızanın sebebine yönelik araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Uzmanlara göre ABD, Rusya ve Çin en kapsamlı hipersonik füze programlarına sahipken, Rusya ve Çin, bu açıdan ABD'nin önünde yer alıyor. Mayıs ayında Rusya, Britanya büyüklüğündeki alanları yok edebilecek kadar güçlü üç hipersonik ‘Şeytan 2’ füzesini test ettiğini açıklamıştı.

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