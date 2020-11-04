Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar yeniden seçildi /04 Kasım 2020 14:28

ABD’nin ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar yeniden seçildi

Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi.

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ABD'nin Minnesota eyaletinden Demokrat Parti'den seçimlere katılan Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Ekim 2018'de girdiği Temsilciler Meclisine yeniden seçildi.Omar, Ocak 2019'da göreve başladıktan sonra ilk Somalili-Amerikan Kongre Üyesi, Minnesota'yı temsil eden ilk siyahi kadın ve Kongre'ye seçilen ilk iki Müslüman-Amerikalı kadın olarak ABD tarihine geçmişti. 

İLHAN OMAR KİM?

Somali'de doğan Temsilci Omar ve ailesi, Omar sekiz yaşındayken ülke iç savaşından kaçarak ABD’ye yerleşti.

Aile, 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeden önce Kenya'daki bir mülteci kampında dört yıl geçirdi.

1997 yılında ailesiyle birlikte Minneapolis'e taşındı. Omar ve Filistin kökenli Rashida Tlaib, Ekim 2018'de yapılan ara seçimlerinde Temsilciler Meclisine seçilerek ABD Kongresinde yer alan ilk Müslüman kadın vekiller olmuştu.
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