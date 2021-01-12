Samanyolu Haber /Dünya / ABD o ülkeyi yeniden terör listesine ekledi /12 Ocak 2021 00:24

ABD o ülkeyi yeniden terör listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Küba'nın yeniden "teröre destek veren ülkeler" listesine eklediklerini açıkladığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'yı yeniden "teröre destek veren ülkeler" listesine eklediklerini açıkladı.

Trump yönetimi, Küba'yı yeniden ABD'nin terörizm destekçileri listesine geri eklediğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'nın ABD'li kaçakların yanı sıra Kolombiyalı isyancı liderleri ülkede tuttuğu ve "uluslararası terörizm eylemlerine defalarca destek sağladığı" gerekçesiyle kara listeye alındığını söyledi.

Eski Başkan Barack Obama, 2015'te aldığı kararla Küba'yı resmi olarak terör listesinden çıkarmıştı. O yıl Küba'yla diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik önemli adımlar atılmıştı.
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