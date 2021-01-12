Samanyolu Haber /Dünya / "50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor" /12 Ocak 2021 00:33

"50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor"

ABC News'in haberine göre elde edilen FBI bülteninde 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlandığı belirtiliyor.

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ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor" denildi.

ABC News'in ele geçirdiği FBI bültenine göre; ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor.

Bültende, "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD Kongresinde de silahlı protestolar olacak" ifadesine yer verildi.

Bowser: Yemin törenini sanal ortamda izleyin
Geçen haftaki Kongre baskınının ardından başkent Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılıyor.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, kentte 20 Ocak'ta şiddet olayları çıkabileceği riskine işaret ederek, "Halka, Biden'ın yemin törenini sanal ortamda izleme tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.
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