Samanyolu Haber /Dünya / ABD polisi bu sefer 13 yaşındaki çocuğu vurdu /16 Nisan 2021 10:36

ABD polisi bu sefer 13 yaşındaki çocuğu vurdu

ABD'nin Chicago kentinde polis, 29 Mart'ta 13 yaşındaki Adam Toleda'yı ateşli silahla vurdu. Olayın video kaydının yayımlanmasıyla ülkede polis şiddetine tepki yağdı.

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ABD’nin Chicago kentinde polisten kaçarken vurulan 13 yaşındaki Adam Toleda’nın görüntüleri, ülkede polis şiddetini tekrar gündeme getirdi.

29 Mart’ta meydana gelen olayın video kaydı ilk kez Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot’un düzenlediği basın toplantısında yayımlandı. Videoda, polisin karanlık bir sokakta "Hemen dur" diyerek bir çocuğu kovaladığı, çocuğun durması üzerine “Ellerini göster. Onu yere bırak, yere bırak” şeklinde bağırdığı ve çocuğun ellerini havaya kaldırırken tek el silah sesiyle yere yığıldığı görüldü.

Evrensel'in haberine göre olayın Chicago’nun Little Village mahallesinde meydana geldiği ve vurulan kişinin 13 yaşındaki Adam Toleda olduğu belirtildi. Savcılık, silah sesleri ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiğini ve Toleda’nın elinde silah olduğu halde kaçmaya çalıştığını öne sürdü.

Toleda ailesinin avukatı Adeena Weiss Ortiz ise videoda Adam Toleda’nın polisin "Dur ve ellerini havaya kaldır" emirlerine uymaya çalışırken göğsünden vurulduğunun görüldüğünü söyledi.

Toleda’yı vuran polisin 34 yaşındaki Eric E. Stillman olduğu ve olaydan sonra 30 günlük idari izne ayrıldığı kaydedildi.
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