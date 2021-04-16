Samanyolu Haber /Gündem / Örtülü ödenekten bir ayda 371,5 milyon harcadı /16 Nisan 2021 10:30

Örtülü ödenekten bir ayda 371,5 milyon harcadı

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan hesabı sorulamayan ve "örtülü ödenek"ten Mart ayında 371,5 milyon liralık rekor harcama yapıldı.

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Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ile ocak-mart dönemi bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıklarken, harcama tabloları da yayımlandı. 
Nereye harcandığı açıklanmayan ve bütçe giderleri içerisinde “gizli hizmet giderleri” olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı'na ait “örtülü ödenekten” mart ayında rekor harcama gerçekleşti. Şubatta 89.3 milyon TL olan “örtülü ödenek” harcaması martta 4 katın üzerindeki artışla 371.5 milyon TL’ye çıktı. Geçen yılın mart ayında bu ödenekten yapılan harcama 222.7 milyon TL’ydi. Ocaktan bu yana “örtülü ödenekten” yapılan 3 aylık toplam harcama da 728.7 milyon TL’ye ulaştı.

Öte yandan, “görev zararları” ifadesi çıkarıldı. Bunun yerine “görevlendirme giderleri” ifadesi geldi. Martta önceki ifadeyle “görev zararları” yeni ifadeyle “görevlendirme giderleri” 7.6 milyar TL oldu. 
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