Samanyolu Haber /Gündem / Görevden alınan AA Genel Müdürüne 56 bin TL maaşlı iş /16 Nisan 2021 10:22

Görevden alınan AA Genel Müdürüne 56 bin TL maaşlı iş

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü görevinden alınan Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Kazancı’nın bu görevden alacağı maaşın ise 56 bin lira olduğu ortaya çıktı.

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Görevden alınan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya aylık 56 bin lira maaş alacağı yeni bir iş bulundu. Kazancı'nın yeni işi Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği oldu.

31 Mart yerel seçiminde tartışmalara neden olacak kararlar alan ve seçim sonuçlarını yaklaşık 15 saat boyunca yayınlamayan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı geçtiğimiz günlerde görevden alınarak yerine Serdar Karagöz getirilmişti.

56 BİN LİRA MAAŞ ALACAK

Tele 1’de yer alan habere göre, Anadolu Ajansı’ndan ayrılan Kazancı’nın yeni görevi belli oldu.

Turkcell Olağan Kurulu toplantısında alınan kararla Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle göreve getirildi. Kazancı’nın net maaşının ise 56 bin lira olduğu öğrenildi.
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