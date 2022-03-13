ABD, Pompeo ve Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolar harcıyor

ABD'nin “İran tehdidine karşı” eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolardan fazla harcadığı ortaya çıktı.





ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye raporunda, Pompeo ve Hook'a, İran'dan “ciddi tehdit” nedeniyle 24 saat koruma sağlandığı ve bunun maliyetinin 2 milyon doları geçtiğini aktardı.









Pompeo ve Hook'un güvenliği için Ağustos 2021 ve Şubat 2022 arasında 13,1 milyon dolar harcandığı belirtilen raporda, eski Başkan Donald Trump döneminde İran'a “maksimum baskı” politikası uygulayan ikiliye yönelik tehditlerin sürekli olduğuna ve özellikle görevden ayrıldıktan sonra yoğunlaşabileceğine dikkat çekildi.





Raporda, eski dışişleri bakanlarına prosedür gereği görevden ayıldıktan sonra 180 gün koruma sağlandığı ancak Pompeo ve Hook'un koruma sürelerinin ciddi tehditler yüzünden sürekli uzatıldığı belirtildi.