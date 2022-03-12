Almanya, Moldova'ya sığınan 2 bin 500 Ukraynalıyı kabul edeceğini duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takiben komşu ülke Moldova'ya geçen Ukraynalı sığınmacıların bir kısmını Almanya kendi sınırlarına alabileceğini açıkladı.





Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Moldova Dışişleri Bakanı Nicolae Popescu'yla görüşmesinin ardından "Ukrayna'daki Rus saldırısından kaçan 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğiz. Almanya, Ukrayna'dan gelen mültecilere yardım etmeye kararlı. Ukraynalı mültecileri, Romanya üzerinden Almanya'ya otobüsle getirmek için özellikle bir insani koridor kurulacak" dedi.





Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısının 2 buçuk milyonu aştığı tahmin ediliyor.