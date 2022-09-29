ABD, Rusya'ya ''Sahte'' Referandumun hesabını sormaya hazırlanıyor

VOA'nıngöre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'ya ve Rusya'nın toprak elde etmesine yardım eden kişi ve kurumlara daha fazla baskı uygulamak için müttefik ve ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.Price, ''Gelecek günlerde bizden ek önlemler bekleyebilirsiniz'' dedi.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre önlemlerin ilhakı destekleyen Rusya içinde ve dışındaki bireylere ve kurumlara uygulanacak para cezalarını içereceğini belirtti.Moskova, kısmen işgal ettiği dört bölgede yapılan oylamalarda bu bölge halklarının Rusya'ya katılmayı istediklerini gösteren sonuçlar çıktığını açıklamasının ardından bu dört bölgeyi ilhak etmeye hazırlanıyor.Kiev ve Batı ülkeleri ise bunların ''silah zoruyla yapılan, gayrı resmi ve sahte referandumlar'' olduğunu öne sürüyor.Rusya tarafından desteklenen yetkililer, referandumların Ukrayna'nın yüzde 15'ini oluşturan topraklarda beş gün boyunca sürdüğünü belirtti.Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna genelinde Rusya tarafından ilhak edilen toprakları tanımayacağını belirtti.Sözcü, ''Aldığımız bilgilere göre bu referandum süreci her yönüyle Kremlin tarafından önceden tezgahlanmıştı'' dedi.Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ilhakı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Putin referandumları desteklemiş, Rusya içinde askeri seferberlik ilan etmiş ve mecbur kalması durumunda Rusya'yı nükleer silahlarla savunacağını söylemişti.Bugün ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın Yaptırım Koordinasyon Başkanı James O'Brien Senato Dış İlişkileri Komisyonu'ndaki ifadesinde Washington'un gelecekteki yaptırımlar için finans sektörü, yüksek teknoloji, enerji istismarı ve insan hakları ihlallerine odaklanacağını belirtti.ABD, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Moskova'yı hedef alan birkaç tur yaptırımı yürürlüğe koydu.Bu yaptırımlar, Rusya'nın yarı iletken, sensör ve navigasyon gibi en son teknoloji ürünlerinin ithalatını azaltmayı amaçlıyordu. Bunların Moskova'nın uzun vadede petrol gibi fosil yakıtları üretme kabiliyetine zarar vermesi bekleniyordu.Ancak senatörler oturumda O'Brien'a ve Dışişleri Bakanlığı'nın Terör Finansmanı ve Mali Suçlar Müsteşarı Elizabeth Rosenberg'e Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımlar konusunda da baskı yaptı.Washington ve G7 ortakları, Rus petrolü için tavan fiyat belirlemeyi planlıyor ancak enerji fiyatları ve arzı konusundaki endişeler nedeniyle büyük Rus enerji şirketlerini doğrudan hedef almaktan kaçınıyor.Rosenberg, "Rusya'nın şu anda sahip olduğu en büyük sabit para kaynağını enerji satışı oluşturuyor" diye konuştu ve "Rusya'nın bu geliri elde etmesini önlemek için odaklanmamız gereken alan enerji sektörü'' dedi.O'Brien ise büyük miktarda Rus petrolü satın alan Hindistan'ın, 24 Şubat işgalinden sonra kendisini jeopolitik olarak nerede konumlandırdığını yeniden gözden geçirmesinin zamanının geldiği uyarısında bulundu.ABD ve diğer G7 ülkeleri, Moskova'nın savaşı finanse etmeye yardımcı olan petrol ihracatından elde ettiği geliri daha da azaltmak için Aralık ayına kadar Rus petrolüne bir tavan fiyat belirleme planına Hindistan'ın da katılmasını umuyor.