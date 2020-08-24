Samanyolu Haber /Dünya / ABD seçim anket sonuçları açıklandı /24 Ağustos 2020 19:52

ABD seçim anket sonuçları açıklandı

ABD'deki başkanlık yarışını anketlerde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden önde götürüyor. Seçimlerin kaderini belirleyecek 6 eyaletten 5'inde Biden'ın önde olduğu görülürken aradaki fark 8 puana yaklaşıyor.

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ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yarışında Demokrat aday Joe Biden, mevcut ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın ortalama yüzde 7,6 önünde görünüyor.

ABD’de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi “Real Clear Politics”in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Biden, yarışı Trump’ın ortalama yüzde 7,6 önünde götürüyor.

CBS, ABC, Washington Post ve Economist anketlerinde de Biden, Trump’ın yüzde 10 önünde görünürken, CNN’in anketine göre Biden sadece yüzde 4 önde bulunuyor.

6 EYALETTEN 5’İNDE BIDEN ÖNDE

Seçimlerin kaderini belirleyecek 6 eyaletten 5’inde de Biden’ın önde olduğu görülüyor. Biden, Trump’a Michigan’da yüzde 6,7, Wisconsin’de yüzde 6,5, Pennsylvania’da yüzde 5,7, Florida’da yüzde 5 ve Arizona’da ise yüzde 2 fark atıyor.

Kuzey Carolina’da öne çıkan Trump, bu eyalette Biden’ın yüzde 0,6 puan önünde görünüyor. Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti kongresinin ikinci günü olan 18 Ağustos’ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.

Cumhuriyetçi Parti’nin de yine Covid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği Kongre sonrasında Trump’ın, başkan adayı olarak 27 Ağustos’ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD’de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.
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