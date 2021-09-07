Samanyolu Haber /Dünya / ABD seçimlerinde yeni bir dönem başlıyor /07 Eylül 2021 23:59

ABD seçimlerinde yeni bir dönem başlıyor

ABD'de yoğun tartışmalara neden olan ve Demokratların "azınlıkların seçimlere katılımlarını kısıtlama yasası" olarak değerlendirdiği yeni tasarının Teksas Valisi Greg Abbott tarafından imzalanarak yasalaştığı belritildi.

SHABER3.COM

ABD'nin Teksas eyaletinde, Demokratların "azınlıkların seçimlere katılımlarını kısıtlama yasası" olarak değerlendirdiği yeni seçim tasarısı Vali Greg Abbott tarafından imzalanarak yasalaştı.

Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Abbott, Amerikan kamuoyunda tartışmalara ve tepkilere neden olan Teksas Seçim Yasası'nı bugün imzalayarak yürürlüğe soktu.

Abbott, imza töreni sırasında, söz konusu yasaya karşı bazı sivil toplum kuruluşlarının geçen hafta açtığı federal davaları kastederek, "Bu yasanın mahkemelerdeki davalardan geçerek onaylanacağından son derece eminim" diye konuştu.

Yasaya karşı çıkan kesimden Siyahilerin İlerlemesi Ulusal Derneği (NAACP) Başkanı Derrick Johnson ise yaptığı açıklamada, "Teksas Valisi Abbott, kasıtlı olarak demokrasiden vazgeçti. Siyahi oylar bugün bastırıldı. İğrendik" sözleriyle tepkisini paylaştı.

Oy kullanma yöntemleri kısıtlanıyor

"Senato Tasarısı 1" olarak da bilinen yasa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerinde yaygın olarak başvurulan mektupla veya erken oy kullanma gibi yöntemleri kısıtlıyor.

Yasa ayrıca, seçim ihlallerine yönelik yaptırımları ağırlaştırırken, yerel parti gözlemcilerinin yetkilerini de artırıyor.

Yasanın, özellikle siyahi seçmenler başta olmak üzere eyaletteki azınlıkların seçme haklarını ihlal edeceği ve yasadaki düzenlemelerin federal Seçim Kanunu'na aykırı olduğu iddia ediliyor.

Demokrat vekiller tepki olarak Teksas'ı terk etmişti
Eyalet kongresindeki 50 Demokrat üye, Cumhuriyetçilerin oy kullanma kurallarını sıkılaştıracak söz konusu yasa tasarısı çalışmalarını önlemek için 13 Temmuz'da eyaleti terk etmişti.

50 Demokrat siyasetçi, en az üçte ikisinin hazır bulunması zorunlu 150 kişilik eyalet kongresindeki oylamayı bloke etmek için Austin'den iki özel jetle Washington'a gitmiş, yasanın çıkarılması için gerekli 30 günlük süre tamamlanmadan Teksas'a dönmeyeceklerini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD seçimlerinde yeni bir dönem başlıyor Sonraki Haber >>

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:12:25