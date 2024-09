ABD seçimlerini değerlendiren Putin: 'Kamala Harris'i destekleyeceğiz'

"Trump, Rusya'ya karşı kendisinden önceki hiçbir başkanın yapmadığı kadar çok fazla yaptırım ve kısıtlama uyguladı," diye ekledi.





Sınır hattındaki birliklerin Kursk saldırısına "hazırlıksız" yakalandığı yönündeki iddiaları ve haberleri yalanladı.





Euronews'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten yana olduğunu açıkladı.Perşembe günü Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda konuşan Putin, başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ı aslında desteklediklerini ifade ederek, "(Biden) Harris'e destek olunması yönünde seçmenlere çağrıda bulundu. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. O kadar etkileyici ve bulaşıcı bir şekilde gülüyor ki, bu onun için her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor," dedi.Ukrayna'nın Kursk bölgesine başlattığı sınır ötesi operasyona da değinen Putin, "Ukrayna'nın amacı, Rus ordularının bir bölgeden başka bir bölgeye kaydırılmasını sağlamak ve Donbas'taki saldırıyı durdurmaktı ama başarılı olamadılar. Ukrayna şu an asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar veriyor," dedi.Kursk saldırılarıyla Rusya'yı tedirgin etmeye çalıştıklarını düşünen Putin, bu stratejinin bir işe yaramadığını iddia etti.Ordusunun bölgede tekrar istikrarı sağladığını ve Ukrayna güçlerinin yavaş yavaş geri çekildiğini belirtti. Ayrıca Ukrayna'nın donanımlı askerlerini Kursk'a göndererek savunma hattında güç kaybı yaşadığını ileri sürdü.Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de yer aldığı forumda konuşan Putin, Ukrayna ile yapılacak barış görüşmelerinde Çin, Brezilya ve Hindistan'ın arabulucu olmasını istedi.Rusya Devlet Başkanı, "Müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik. Geçici taleplere dayanarak değil, üzerinde anlaşmaya varılan ve İstanbul'da fiilen başlatılmış süreci baz alarak," ifadelerini kullandı."Bu ihtilafla ilgili olarak meselenin çözümü için samimiyetle çaba sarf ettiklerine inandığım dostlarımıza, ortaklarımıza saygı duyuyoruz," dedi.Kiev, Rusya ile doğrudan müzakerelere başlanmayacağını açıklamıştı.Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik karşı saldırısı, iki yıldan fazla süredir devam eden savaşta Kiev tarafının birkaç köyü ele geçirmesi, yüzlerce esir alması ve Rusya'nın bölgede yaşayan on binlerce sivili tahliye etmesi ile sonuçlandı.Kursk bölgesine yönelik saldırı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Ukrayna'nın Rusya karşı başlattığı en büyük saldırı oldu ve 2022'den bu yana süren savaşta bir dönüm noktası oluşturdu. Aynı zamanda Ukrayna yanlısı Rus savaşçılar yerine Ukrayna ordusunun öncülük ettiği ilk saldırı oldu."Savaş" teriminin kullanımı, Rusya'nın geri kalanında olduğu gibi sınır bölgesinde de yasaklanmış durumda.