ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardım paketini onayladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, uzun tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı.



Bu ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan paket, 70’e karşı 29 oyla kabul edildi.



Paketin ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştırılabilmesi için Temsilciler Meclisinde de onaylanması gerekiyor.



Verilecek miktarın 60 milyar dolarının Ukrayna'ya, 14,1 milyar dolarının ise İsrail'e verilmesi planlanıyor. Geriye kalan miktarın 9,2 milyar dolarlık kısmının Gazze, Batı Şeria ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım için paylaştırılması ve Hint-Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine ise 4,8 milyar dolar yardım gönderilmesi öngörülüyor.



ABD Senatosunun gündemine 8 Şubat'taki oylamayla alınan paket, Cumhuriyetçilerin geciktirme çabalarıyla karşılaşmıştı.



Oylama, Ukrayna’ya yapılacak 60 milyar dolarlık yardıma karşı çıkan bir Cumhuriyetçi grubun Senatodaki itirazları üzerine gece boyunca süren tartışmaların ardından gerçekleşti.



Cumhuriyetçi grup, “ABD’nin denizaşırı ülkelere daha fazla para göndermeden önce kendi sorunlarına odaklanması gerektiğini” savundu.



Ancak diğer Cumhuriyetçi Senatörler, Ukrayna’yı terk etmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i cesaretlendirebileceğini ve dünya genelinde ulusal güvenliği tehdit edeceğini ileri sürerek paketi destekledi.



Paket bütçesi ayrıca, sentetik uyuşturucu fentanil ile mücadelede de kullanılacak.