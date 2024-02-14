Rusya, Estonya Başbakanı'nı arananlar listesine aldı

Suçlamalar neler?

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada, Kallas'ın Rusya'ya karşı düşmanca eylemler ve "tarihi hafızaya saygısızlık" nedeniyle arananlar listesine alındığını söyledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanına göre Rus polisi Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya Devlet Sekreteri Taimar Peterkop ve Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys'i arananlar listesine aldı.Bakanlığın veri tabanında bu kişilerin hangi suç ya da suçlardan arandıklarına dair ayrıntı verilmedi.Ancak Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Kallas ve diğer isimler "Sovyet askerlerine ait anıtları tahrip etmekle" suçlanıyor.Moscow Times'ın bağımsız haber sitesi Mediazona'ya dayandırdığı haberine göre, Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama emri çıkardı.Bu, Moskova'nın yabancı bir hükümetin yöneticisine karşı açtığı ilk ceza davası oldu.Mediazona, büyük suçları soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi'nin, Doğu Avrupa ülkelerinde, Sovyet anıtlarını sökme çağrıları nedeniyle onlarca yetkili hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.Keza Mediazona'ya göre Rusya'nın arananlar listesinde yer alan 96 bin kişinin en az 700'ü Letonya, Litvanya ve Polonyalı hükümet yetkilileri dahil yabancılardan oluşuyor.Peskov basına verdiği demeçte, "Bunlar tarihi hafızaya ve ülkemize karşı düşmanca eylemlerde bulunan kişiler." ifadesini kullandı.Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Rus güvenlik kaynağı da TASS ajansına yaptığı açıklamada, üç Baltık milletvekilinin İkinci Dünya Savaşı'nda savaşan "Sovyet askerlerinin anıtlarını tahrip etmekten" yargılandıklarını söyledi.