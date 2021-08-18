ABD: Sivillerin tahliyesi için Taliban ile anlaşıldı

"Taliban'ı tanıyor musunuz?" sorusu





"Günde defalarca kez görüşüyoruz"





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın tahliye işlemlerinde sivillerin havaalanına güvenli geçişi için bir koridor oluşturulmasına izin verdiğini açıkladı. Sullivan, ABD vatandaşları, ABD ile çalışan Afganlar ve diğer sivillerin ülkeden tahliyesinin tamamlanması için bir takvim üzerinde görüşmelerin ise sürdüğünü kaydetti.Dün Kabil havaalanına ulaşmak isteyen bazı sivillerin geri çevrildiği, hatta şiddete maruz kaldığı yönündeki haberleri doğrulayan Sullivan, ancak "çok büyük sayıda" sivilin havaalanına ulaştığını, sorun yaşayanlarla ilgili olarak Taliban ile iletişimde olunduğunu belirtti.Biden yönetiminin Taliban'ı Afganistan'ın meşru iktidarı olarak tanıyıp tanımadığı yönündeki bir soruya ise, "bunu söylemek için çok erken olduğu" yanıtını veren Sullivan, Taliban'ın uluslararası insan hakları standartlarına bağlılıkta şimdiye kadarki sicilinin iyi olmadığını söyledi.ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada da Pazartesi günü yaşanan sorunların ardından Taliban yöneticileriyle düzenli iletişim içinde tahliye işlemlerinin yoluna koyulduğu ve hızlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada tahliye işlemleri için havaalanının güvenliğini sağlamak üzere takviye Amerikan askerlerinin bölgeye ulaştığı, şu an havaalanında 4 bin Amerikan askerinin bulunduğu ve bu sayının önümüzdeki günlerde 6 bini bulacağı bildirildi.Pentagon sözcüsü John Kirby, havaalanında görevli ABD'li subayların bir anlaşmazlık çıkmaması için "günde defalarca kez" Taliban komutanlarıyla görüştüğünü ve Taliban'ın tahliyeleri engelleme niyetinin bulunmadığını kaydetti. Taliban'ın şimdiye kadar düşmanca bir eylemde bulunmadığını belirten Kirby, Taliban'a yenilen Afgan ordusundan askerlerin de havaalanında tahliye işlemlerine yardımcı olduğunu kaydetti. Kirby, Taliban ile varılan anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi vermedi. ABD Başkanı Biden, tahliye işlemlerinin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istediklerini açıklamıştı.Beyaz Saray da dün toplam 13 uçuşla ABD vatandaşı, ABD'de oturum izni bulunanlar ve ailelerinden oluşan bin 100 kişinin tahliyesinin geçekleştirildiğini, tahliyelerin Çarşamba gününden itibaren hızlanmasının beklendiğini açıkladı.ABD Çarşamba gününden itibaren tahliyeleri saatte bir uçuşa çıkararak günde 5 bin ila 9 bin kişiyi ülkeden tahliye etmeyi hedefliyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü Kirby, tahliye edilen 22 bin Afgan'ın ABD'de orduya bağlı üç tesise yerleştirilmesinin planlandığını kaydetti.