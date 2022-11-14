Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Soylu'nun terör suçlamasını reddetti /14 Kasım 2022 17:38

ABD, Soylu'nun terör suçlamasını reddetti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanı Soylu'nun suçlamalarını reddederek Türkiye ile dayanışma içinde hareket ettiğini bildirdi.

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ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki saldırı nedeniyle ABD’ye yönelik suçlamalarına yanıt vererek "terörün her şeklini kesin olarak kınadığını ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu" bildirdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcülüğü, DW Türkçe'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki saldırı nedeniyle ABD'yi suçlayan açıklamalarını hatırlatması ve bu suçlamalara bir yanıtları olup olmadığı sorması üzerine şunları söyledi: 

"ABD terörün her şeklini kesin olarak kınamaktadır ve değerli NATO müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde hareket etmektedir."

Soylu ne demişti?
Soylu, İstiklal Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amerikan Büyükelçisi'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi Senatolarından para gönderen bir devletle bizim müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık ve net. Yani biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum" demişti.
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