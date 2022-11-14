'Erdoğan, Soylu'nun telefonlarına çıkmadı'; Yine istifası konuşuluyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Taksim saldırısının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye çalıştığı, görüşemeyince yeniden “affını istemeyi gündemine aldığı” iddia edildi.







Gazeteci Ayşenur Arslan, canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir kulis bilgisi açıkladı. Arslan, “Soylu, hafta sonunda belki de bu olay sonrasında Erdoğan’la konuşmak istemiş, Erdoğan telefonuna dönmemiş, bunun üzerine istifa edeceğinden söz etmiş, hatta belki affımı isterim mesajı gitmiş, buna da mesaj gelmemiş. Şimdi Soylu’nun kendisi de zor durumda, oralarda da bir şeyler oluyor” iddiasında bulundu.





Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu ‘Medya Mahallesi’ programına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır konuk oldu. Programda gündeme dair konular değerlendirildi. Ayşegül Arslan, Taksim’deki bombalı saldırıya ilişkin son dakika açıklamaları değerlendirilen İçişleri Bakanı Soylu’nun görevden affını isteyeceğine dair bir kulis bilgisini gündeme getirdi.





Halk Tv’nin aktardığına göre programda Ayşenur Arslan ile Başarır arasında geçen diyalog şu şekilde:





Arslan: Soylu, hafta sonunda belki de bu olay sonrasında Erdoğan’la konuşmak istemiş, Erdoğan telefonuna dönmemiş, bunun üzerine istifa edeceğinden söz etmiş, hatta belki affımı isterim mesajı gitmiş, buna da mesaj gelmemiş. Şimdi Soylu’nun kendisi de zor durumda, oralarda da bir şeyler oluyor.





Başarır: Erdoğan’dan mı affını isteyecek?





Arslan: Kimden isteyecek, sizden değil…





Başarır: 85 milyondan affını istesin bence





Arslan: Amerika’dan taziye kabul etmiyoruz gibi bir çıkışla belki de kahraman olarak parti kurmasından söz ediliyor,