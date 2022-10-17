ABD, Suudi Arabistan politikasını netleştiremedi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Başkan Biden’ın karar vermek için stratejik bir şekilde hareket edeceğini belirtti.



Sullivan seçenekler arasında Amerika’nın bu ülkeye yönelik güvenlik yardımında değişiklikler olduğunu kaydetti.



Amerikan CNN televizyonuna konuşan Sullivan, Biden’ın değerlendirme yaptığı bir sırada ilişkilerde herhangi bir değişiklik olmayacağını da söyledi.



“Başkan hızlı bir şekilde karar vermeyecek” diyen Sullivan, “Düzenli ve stratejik şekilde hareket edecek, her iki partinin üyeleriyle değerlendirmelerde bulunacak” ifadelerini kullandı.



Sullivan, Kasım ayındaki ara seçimleri işaret ederek Biden’ın Kongre’nin geri dönüşünü bekleyeceği mesajını verdi ve o zaman seçeneklerin değerlendirileceğini kaydetti.



Biden’ın seçenekleri arasında Suudi Arabistan’a yönelik güvenlik yardımının değiştirilmesi de olduğunu söyleyen Sullivan, her şeyin aniden olmayacağını ve Başkan’ın Kongre’yle değerlendirmelerde bulunmak için zamanı olduğunu belirtti.



Sullivan ayrıca Biden’ın Kasım ayında Endonezya’da yapılacak G-20 zirvesi sırasında Suudi Veliaht Prens Salman’la görüşmek gibi bir planı olmadığını da vurguladı.



OPEC ülkelerinin petro üretim kısma kararının ardından Başkan Biden Rusya’nın yanında yer aldığını kaydetmiş, bunun Suudi Arabistan için sonuçları olacağını belirtmişti.



Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez de Amerikan silahlarının Suudi Aarabistan’a satışının askıya alınması çağrısı yapmıştı.



Ayrıca Demokrat Kongre üyeleri Suudi Arabistan’la ilgili bir yasa tasarısını Kongre’nin gündemine getirmeye hazırlanıyor.



Suudi Arabistan OPEC’in lideri olarak niteleniyor. Petrol kısma kararının ise Ukrayna’daki savaşı finanse etmekte zorlanan Rusya’ya yarayacağı belirtiliyor.



Üretimin kısılması tam da Kasım ayında, Amerika'da ara seçimlerin yapılacağı dönemde başlayacak. Bunun da Demokratlar'a sandıkta oy kaybına neden olabileceği yorumları yapılıyor.



"Tamamen ekonomik nedenlerden"



Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman ise OPEC kararının oybirliğiyle alındığını ve tamamen ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirtti.