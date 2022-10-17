Samanyolu Haber /Dünya / Fransızlar zamları protesto etmek için sokaklara döküldü /17 Ekim 2022 09:50

Fransızlar zamları protesto etmek için sokaklara döküldü

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi yükselen enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara çıktı.

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Euronews'in haberine göre, Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon'un çağrısıyla düzenlenen protestoya, Yeşiller ve sol kesimleri temsil eden Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) de destek verdi.

Yerel saat ile 14.00'te Millet Meydanı'ndan (Place de la Nation) yürüyüşe başlayan göstericiler, Bastille Meydanı istikametinde ilerliyor.

Eyleme Lille, Marsilya, Rouen gibi farklı kentlerden gelen eylemciler de katıldı.

Ayrıca Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Annie Ernaux da göstericiler arasında yer aldı.

Göstericiler, maaşların artması, iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif bir politika izlenmesinin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başlıca vaatlerinden tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesini talep ediyor.

Göstericiler ayrıca enerji, temel mallar, vergilendirme artışlarının durdurulması ve yükselen enflasyonun etkisini azaltacak diğer adımların atılmasını istiyor.
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